"الأمن الفيدرالي الروسي": تفكيك الشبكة الإرهابية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم

أعلنت أجهزة الأمن الروسية (FSB) اليوم الأربعاء أنها قامت بتفكيك شبكة "إرهابية" أوكرانية في شبه جزيرة القرم المضمومة، على خلفية زيادة الهجمات وأعمال "التخريب" قبل أيام قليلة من الاحتفالات العسكرية المهمة في 9 مايو في روسيا. وقال مسؤول إنه تم اعتقال سبعة اشخاص، والعثور على "عبوات ناسفة" وعلى صواعق خلال عمليات التفتيش. وفقًا لأجهزة الأمن الروسية، دخلت مكونات العبوات الناسفة الأراضي الروسية من بلغاريا.

وفقًا لأجهزة الأمن الروسية، تهدف هذه الشبكة الأوكرانية بشكل خاص إلى ارتكاب "جرائم قتل كبار المسؤولين الروس" التي نصبتها موسكو في شبه جزيرة القرم. أوضح الحاكم الذي نصبته موسكو في شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، على تليجرام أن هذه الشبكة تريد استهداف "الاتجاه السياسي لشبه جزيرة القرم والبنية التحتية". وقال "ليس هناك شك في أن الأشخاص الذين أمروا بهذه الجرائم موجودون في كييف". وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي أن المجموعة المعتقلة كانت مسؤولة عن تخريب خطوط السكك الحديدية في فبراير.

يأتي هذا الإعلان على خلفية انتشار الهجمات وأعمال "التخريب" على الأراضي الروسية في الأيام الأخيرة، الأمر الذي يثير مخاوف من إفساد احتفالات 9 مايو العسكرية، الضرورية للكرملين في خضم الصراع في أوكرانيا.