الثالث خلال ستة أيام.. هجوم بطائرة مسيرة روسية على كييف

قالت السلطات في العاصمة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن روسيا شنت سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على كييف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، وهي الثالثة في ستة أيام، مشيرة إلى أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت جميع الطائرات المسيرة. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات او اضرار.

وقال حاكم المنطقة إن القوات الروسية شنت أيضا هجوما بطائرة مسيرة على مدينة دنيبرو بجنوب وسط البلاد، حيث أصابت مبنى إداري اشتعلت فيه النيران قبل احتواء الحريق عن طريق الدفاع الجوي.

في كييف، قالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية إنه تم تدمير إحدى وعشرين طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد. وقالت الإدارة العسكرية في كييف على تليجرام: "تم تحديد جميع أهداف العدو وإسقاطها في المجال الجوي حول العاصمة". دقت صفارات الإنذار لعدة ساعات في كييف ومنطقتها، وكذلك في معظم شرق أوكرانيا.