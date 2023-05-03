غدا.. الفيوم توقع بروتوكولا رباعيا لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان"

تشهد محافظة الفيوم غدا الخميس، مراسم توقيع البروتوكول الرباعي بين المحافظة، ووزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة Four Paws، وذلك لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان"، الذي تم تكريمه خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يوقع البروتوكول الأميرة عالية بنت الحسين، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وممثل مؤسسة four paws، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وعدد من الوزراء، والمهتمين بقطاع المحميات والبيئة.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار الجهود الحثيثة للنهوض بكافة الفرص الأستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة الأردن الشقيقة، في مجال حماية الطبيعة والاستثمار في المحميات.