8 نصائح للحفاظ على الصحة وتجنب العدوى أثناء تقلبات الطقس

يشهد الطقس هذه الأيام تقلبات كثيرة و تغيرات في درجات حرارة، ومع تقلب الطقس يزداد خطر الإصابة بالعدوى، نتيجة لانتشار البكتيريا والفيروسات، كما يؤدي التباين الشديد في درجات الحرارة إلى التعرض لنزلات البرد والإنفلونزا.

نصائح للتعامل مع التقلبات الجوية

- الاطلاع على النشرات الجوية قبل الخروج من المنزل، لمعرفة درجة حرارة الطقس وتطوراتها على مدار اليوم.

- ارتداء ملابس مناسبة للمناخ، فإذا كانت درجة الحرارة صباحًا مرتفعة، يفضل ارتداء القطع القطنية، مع ضرورة الاحتفاظ بجاكيت، تحسبًا لبرودة الطقس ليلًا.

- يجب على مرضى حساسية الجيوب الأنفية والصدر البقاء في المنزل، إذا كان الطقس محملًا بالأتربة أو باردًا، أو ارتداء كمامة قبل الخروج، مع مراعاة تناول مضادات الهيستامين، في ضوء الجرعات الموصوفة من قبل الطبيب، للسيطرة على الأعراض.

- غسل الأنف بشكل دوري بالمحلول الملحي، لتنظيفها من الأتربة والتخلص من المخاط العالق بالجيوب الأنفية والقضاء على العدوى وتحسين عملية التنفس.

- اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة العدوى، مثل فيتامين سي.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم، لأنه قلته تضعف مناعة الجسم.

- شرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم، للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب الجفاف وضمان قيام جميع الأعضاء الحيوية بوظائفها على أكمل وجه.

- الاهتمام بنظافة المنزل وتغيير المفارش والملاءات بشكل دوري، خاصة في حال الإصابة بالحساسية.