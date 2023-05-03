وزير النقل ووفد «فويست البين» النمساوية يتفقدون ورش العباسية للسكك الحديدية  

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية وخبراء من فويست البين النمساوية بزيارته تفقدية لورش العباسية المتخصصة في إنتاج مفاتيح السكك الحديدية تمهيدًاا لبدء استلام فويست البين مصر الورشة والبدء في إنتاج المفاتيح.

وتفقد الوزير ومرافقوه أقسام الورشة المختلفة وتم مشاهدة كافة مراحل الإنتاج بالورشة والمعدات الموجودة، وحيث ستقوم شركة فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية برفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بالورشة لتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وللوصول إلى متوسط إنتاج 300 مفتاح سنوياً طبقاً للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى إنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لإنتاج مفاتيح شبكة القطار الكهربائي السريع، وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية.

وأكد الوزير خلال جولته التفقدية على ضرورة مراعاة الجودة العالية في كافة مراحل التصنيع والتدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية لتصل إلى أعلى نسبة من التصنيع المحلي بنهاية التحديث للورشة، وذلك كإحدى الخطوات المهمة في مجال توطين صناعة النقل في مصر والتي وجهت بها القيادة السياسية.

وأضاف أن هذا التعاون مع فويست البين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية ممثل فويست البين النمساوية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية، وفقا لأحدث النظم العالمية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي والمصري في كافة المشروعات وتوطين صناعة إنتاج تفريعات السكك الحديدية بمصر ونقل الخبرة للعاملين المصريين لإنتاج المفاتيح بالجودة والكفاءة العالية، بالإضافة إلى الحد من الشراء بالعملة الصعبة والاعتماد على الجنيه المصري بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من المفاتيح خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل سواء لتحديث الـ10 آلاف كيلومتر سكة حديد الحالية وازدواج وتطوير نظم الإشارات لعدد كبير من خطوط الهيئة الحالية أو لشبكة القطارات الكهربائية السريعة أو لمشروعات مترو الأنفاق الجاري تنفيذها والانطلاق لتصدير تلك المنتجات إلى الدول الأفريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج.

ولفت إلى أن هذه الشراكة هي نموذج ناجح للتعاون مع مشغلين قطاع خاص دوليين ضمن خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من ورش وقطاعات السكك الحديدية وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنويا والحفاظ على ممتلكات وأصول المرفق وتعظيم موارده.

وجدير بالذكر أن شركة فويست ألبين النمساوية هي إحدى أكبر الشركات على مستوى العالم في إنتاج مفاتيح السكك الحديدية بكافة أنواعها (ديزل – كهربائي)؛ إذ يصل إجمالي حجم الأعمال السنوية للشركة إلى 15 مليار يورو وتحتوي على 66 فرعا على مستوى العالم وعدد 50 ألف موظف.