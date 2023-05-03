الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى وفاة الطوباوية ماريا ليونيا باراديس

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم بذكرى وفاة الطوباوية ماريا ليونيا باراديس.

ولدت ماريا ليونيا باراديس في 12 مايو 1840م في لاكادي (كيبيك)بكندا ، لأسرة من المسيحيين الأتقياء، ابنة جوزيبي باراديس وإميليا جريجوار، نالت سر العماد المقدس ودعيت باسم ( ألوديا) حتى سن التاسعة من عمرها تلقت مبادي الإيمان المسيحي من عائلتها .

في سن التاسعة أرسلها والداها إلى راهبات رهبنة "دي نوتردام" في لابريري. في عامي 1849 و 1850 حصلت على سر التثبيت والمناولة الإحتفالية.

وتعود إخلاصها للكهنة ومحبة للناس المتواضعين والفقراء إلى تلك السنوات، عندما شعرت في داخلها بالدعوة إلى الحياة الرهبانية ، طلبت الإرشاد من الأب كاميلو لوفيفر ، الذي شجعها على دخول رهبنة راهبات المريانيات للصليب المقدس، الذي تم إنشاؤه مؤخرًا ، للخدمة المنزلية في منازل الكهنة. من الصليب المقدس '' وكذلك لتعليم الشباب. وفى 21 فبراير 1854م دخلت ألوديا من بين المبتدئات في مدينة سان لورينزو .

وفى العام التالي ، 19 فبراير 1855م بدأت مرحلة الإبتداء ، متخذة اسم ماريا للقديسة ليونيا، بالرغم من صحتها الضعيفة نذرت نذورها الرهبانية في 22 أغسطس 1857م . بعد أن أظهرت مهارات تعليمية ممتازة ، تم إرسالها إلى العديد من المنازل في كندا ؛ في عام 1862 ذهبت إلى الولايات المتحدة كمربية في دار الأيتام في سان فينسنزو في نيويورك . خلال الفترة التي كانت فيها في الولايات المتحدة ، عاشت مع الراهبات القصة المؤلمة في عام 1869 م أنفصلت مجموعة الراهبات الأمريكيات عن الإقليم الفرنسي للراهبات المريانيات للصليب المقدس ؛ في عام 1870 انضمت الأخت ماريا ليونيا إلى مجموعة الراهبات الأمريكيات وانتقلت إلى منزل نوتردام بولاية إنديانا. في عام 1874

بقبول دعوة الأب كاميلو لوفيفر ، ذهبت الأخت ماريا ليونيا مع أختها إلى كندا إلى ممرامكوك ، في مقاطعة برونزويك ، لتكوين الفتيات الصغيرات وإعدادهن للحياة الرهبانيةاللائي جمعهن الأب لوفيفر نفسه . حتى يمارسوا عملهم في كلية القديس يوسف التي أسسها هو بنفسه لهذا العمل الخيري. بينما كانت الأخت ماريا ليونيا مشغولة جدًا بعملها ، جاء الاقتراح من المونسنيور. فابر ، أسقف مونتريال ، لتأسيس جماعة صغيرة يقوموا بعملهم في جماعته الخيرية . وهكذا في 26 أغسطس 1877 ، كانت أول مجموعة مؤلفة من 14 راهبة يرتدون زي الرهبنة خلال القداس الإلهي الذي تراسه الأب لوفيفر. وأعطى اسم الجماعة الناشئة " الأخوات الصغيرات للعائلة المقدسة". مستقلة عن راهبات الصليب المقدس. وكان ذلك في 31 مايو 1880م .

وكانت الجماعة الجديدة تحت اشراف الأم ماريا ليونيا ، يقمن بالأعمال المنزلية في الأماكن الدينية والكليات والمعاهد التابعة للكنيسة . ومع ذلك، لم يرغب الأسقف المحلي في منح موافقته ، على الرغم من تطورهم الملحوظ ، لذلك في عام 1895 اضطرت الأم ليونيا للانتقال مع الراهبات الأخريات إلى شربروك ، في مقاطعة كيبيك ، حيث رحب بها الأسقف المونسنيور. باولو لا روك ، الذي منحهم منزلاً. في 26يناير 1896 ، منح المطران موافقته ، وبالتالي ازدهرت دعوات جديدة وافتتحت منازل وأديرة جديدة. أرادت الأم ليونيا ، على الرغم من كونها مؤسِّسة ، أن تظل راهبة بسيطة للصليب المقدس. ولكن بناء على رغبة الاسقف والراهبات الجدد قررت ارتداء الزي الرهباني. كانت توصياتها بأن يقمن الراهبات بخدمة الكهنة مادياً وروحياً . وتكريم شخص المسيح عن طريق هذه الخدمة.

خلقت الأم ماريا ليون في الكنائس والمعاهد الإكليريكية الجو المناسب لعائلة الناصرة، خلق جو من النظام والهدوء والحكمة، كانت تمكث وقت كبير في السجود للقربان المقدس ، وقراءة الكتاب المقدس ، كانت تقوم بتعليم الفتيات الصغيرات القراءة والكتابة ، والتأمل في الكتاب المقدس والسجود للقربان المقدس ، وتعمق فيهم الحياة الرهبانية . حققت الجماعة نجاحاً كبيراً في شتي الخدمات التي يقمن بها.

شهدت الأم ليونيا افتتاح البيت الجديد للأخوات في 21 يوليو 1907م . كانت مريضة بسرطان خبيث بشكل خطير ، وقد تحملت كل شيء لبعض الوقت دون أن تظهره ، حتى ساءت حالتها الصحية فجأة وبعد تلقي الأسرار المقدسة ، توفيت في 3 مايو 1912 في شيربروك عن عمر يناهز 72 عامًا.

تم دفنها في مقبرة أبرشية القديس ميخائيل من شيربروك واستخرجت جثثها في 4 أكتوبر 1935، ليتم نقلها إلى البيت الأم لـ "أخوات العائلة المقدسة الصغيرات"، في نفس المدينة، في كيبيك. وانتشرت الأخوات الصغيرات للعائلة المقدسة في هندوراس وإيطاليا والولايات المتحدة. طوبها البابا يوحنا بولس الثاني في 11 سبتمبر 1984 في مونتريال، خلال رحلته الرسولية إلى كندا.