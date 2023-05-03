"السلوكيات الإيجابية لسلامة المجتمع" ندوة بمركز إعلام الإسكندرية

نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية، اليوم، بالتعاون مع جمعية شباب غرب لتنمية المجتمع ندوة بعنوان "السلوكيات الإيجابية لسلامة المجتمع" بنادى المرأة بمركز طبى القبارى، حاضر فيها الدكتور محمد علاءالدين أستاذ التنمية الريفية بكلية الزراعة بالإسكندرية، يأتى ذلك في إطار حرص مركز إعلام غرب الإسكندرية على المساهمة فى رفع الوعى بين الأمهات بالسلوكيات الإيجابية .

وافتتح اللقاء فاطمة على فرج رئيسة الجمعية التي أكدت أهمية رفع الوعى الاسرى والمجتمعى وحذرت الأمهات من خطورة زواج البنات قبل 18 سنة، موضحةً اهمية مساعدة وتشجيع البنات على التعليم حتى يكونوا قادرين على تحمل المسئولية ومتابعة الأبناء، ثم تحدث مجدى الغريب مدير المركز الذى رحب بالحضور واكد على أهمية رفع الوعى بين الأمهات وحسن معاملة الآخرين والتسامح مع النفس من أجل تنشئة أسرة قوية وواعية وتتمتع بصحة جيدة .

أوضح د محمد علاءالدين أستاذ التنمية الريفية بكلية الزراعة بالإسكندرية، أهمية التمسك بالسلوكيات الإيجابية في التعامل مع الآخرين والحفاظ على البيئة والمجتمع من التلوث الاخلاقى والسلوكى وأن نكون قدوة لابناءنا وللآخرين في التعامل وتبنى الأفكار الجديدة التي تخدم الاسرة سواء من خلال الحرص على تعليم الأبناء وغرس القيم الإيجابية لديهم .



كما أكد أستاذ التنمية الريفية بكلية الزراعة بالإسكندرية، أهمية مواجهة الشائعات التي تهدم المجتمع والتأكد من سلامة وصحة المعلومة قبل تداولها ونشرها، موضحًا دور وسائل الاعلام والمؤسسات الدينية وحسن اختيار الأصدقاء لتأثيرهم على التنشئة الصحيحة والسليمة للابناء بجانب تحديد الأهداف التي نسعى الى تحقيقها وخلق روح التحدى والطموح داخل الأسرة لمواجهة التحديات التي تواجهنا في الحياة وتبنى السلوكيات الإيجابية التي تساعد على تقدم المجتمع وازدهاره.