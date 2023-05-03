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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نائب الرئيس الإماراتي يوجه بدعم السودانيين العالقين في بلاده وتلبية جميع احتياجاتهم

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات
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وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير جميع أشكال الدعم للمواطنين السودانيين المتواجدين على أرض دولة الإمارات، ممن توقفت رحلاتهم وسفرهم إلى بلدهم جراء الأحداث الاستثنائية الطارئة في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بالبدء الفوري في تقديم الدعم ومتابعة جميع شؤون الأشقاء العالقين في دولة الإمارات، وضمان توفير وتلبية الاحتياجات اللازمة لهم سواء في المسكن والرعاية الصحية اللازمة والأمور الحياتية الأخرى، والعمل مع كافة الجهات المختصة لضمان عودتهم إلى الجمهورية السودانية في وقت لاحق بشكل آمن".

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