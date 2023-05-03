الاتحاد الأوروبي يُخصص 25 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لإثيوبيا وكينيا

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تمويل جديد بقيمة 22 مليون يورو كمساعدات إنسانية إلى إثيوبيا، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو إلى كينيا؛ لدعم أولئك الذين يعانون من تداعيات الصراع والنزوح والجفاف والقضايا الصحية.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء- أن "التمويل الإنساني الجديد من الاتحاد الأوروبي سيساعد كلا البلدين على معالجة المستويات المرتفعة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بين الفئات الأكثر ضعفًا وتوفير الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية والمياه النظيفة والآمنة وخدمات الصرف الصحي والنظافة، فضلًا عن فرص التعليم للأطفال العالقين وسط الأزمات والذين، نتيجة لذلك، فقدوا تعليمهم".

وأضاف البيان: "إن التمويل الجديد يرفع إجمالي التمويل الإنساني للاتحاد الأوروبي في إثيوبيا إلى 82.5 مليون يورو و15.5 مليون يورو في كينيا على التوالي حتى الآن في عام 2023".