القبض على عاطل بحوزته 3.5 كيلو هيروين بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطل بحوزته 3.5 كيلو هيروين قبل ترويجها على المواطنين في القليوبية، كما جرى ضبط بحوزته ميزان حساس وسلاح أبيض ومبلغ مالي بحوزة المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق، فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات سرية للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، تفيد قيام عاطل بترويج صفقة هيروين على عملائه في القليوبية، جرى عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 3.500 كيلوجرام ومبلغ مالي وهاتفي محمول وميزان حساس وسلاح أبيض، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبسه.