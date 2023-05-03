السوبر المصري.. مجلس أبو ظبي يعتذر لجماهير الزمالك ويؤكد إتاحة الفرصة لاسترجاع قيمة التذاكر

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، تقديم اعتذار للجماهير التي بادرت بحجز تذاكر حضور مباراة السوبر بناء على الأطراف المعلن عنها سابقا.

وأصدر المجلس بيانا رسميا يكشف فيه عن تلقيه خطاب رسمي من الاتحاد المصري بتغيير طرف من أطراف كأس السوبر المصري.

وأعلن نادي الزمالك الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر، بسبب رفضه قرارات لجنة الانضباط واتحاد الكرة الخاصة بعقوبات محمود عبد المنعم.

ووافق بيراميدز على المشاركة في السوبر، بدلا من الزمالك ليواجه الأهلي في الإمارات، يوم الجمعة الموافق 5 مايو الجاري 2023، على ملعب محمد بن زايد.

وقال مجلس أبو ظبي في بيان رسمي: نتقدم باعتذارنا للجماهير التي بادرت بحجز تذاكر حضور مباراة السوبر بناء على الأطراف المعلن عنها سابقا، لأسباب يعلمها الجميع، وخارجة عن إرادة مجلس أبو ظبي الرياضي لكونه ليس جهة الاختصاص في تحديد أطراف المباراة.

سيتم إتاحة الفرصة أمام الجماهير الراغبة في استرجاع قيمة تذاكر المباراة في الأماكن المخصصة لجمهور الزمالك، منذ صدور البيان وحتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس 4 مايو.