هيفاء وهبي تكشف أجواء تصوير فيلم رمسيس باريس

كشفت الفنانة هيفاء وهبي، عن أجواء تصوير فيلمها الجديد رمسيس باريس والذي تنافس به حاليا في شباك التذاكر بالسينمات بموسم عيد الفطر.

ونشرت هيفاء صورا على حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، متحدثة عن كواليس تصوير الفيلم، وأجواء الضحك والفكاهة به وكتبت: قبل الأكشن بلحظات ما يعود بسمع ولا بشوف ولا بضحك بخاف يبلش المشهد وانا مش مركزة وخصوصا إني قاعدة مع قنابل الضحك”.

على صعيد متصل تحدثت هيفاء عن فيلمها الجديد في تصريحات إذاعية مؤكدة أنها لأول مرة تقوم بتلحين أغنية فى فيلم "رمسيس باريس"، وهى الأغنية التى كتب كلماتها الشاعر أحمد رمزى، مضيفة أن شخصيتها بالفيلم تشبهها كثيرا، وأنها استمعت بالعمل خاصة تصويره مع عدد من الأبطال الكوميدينات .

فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، محمد سلام، حمدي الميرغني، أوس أوس، وغيرهم من النجوم .