"المالكي" يشكر مصر والسعودية على جهودهما في إجلاء الجالية الفلسطينية من السودان

شكر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، على جميع الجهود والتسهيلات، من أجل إنجاح عملية إجلاء أبناء الجالية الفلسطينية من السودان عبر أراضيهما، وصولا إلى أسرهم وذويهم في الوطن والشتات.

وبعث المالكي رسالتي شكر إلى نظيريه المصري سامح شكري، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، ومن خلالهما إلى قيادتي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، على جميع المواقف والجهود الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه في المحافل الدولية كافة.