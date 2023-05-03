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الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في العالم

انعدام الأمن الغذائي
انعدام الأمن الغذائي
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حذرت العديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، التي شهدت تفاقما خلال عام 2022؛ حيث يحتاج الآن 258 مليون شخص إلى مساعدات غذائية طارئة، مقارنة بـ 193 مليونا في العام الماضي، وذلك نتيجة للصراعات والصدمات الاقتصادية والكوارث المناخية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء - إن الإصدار السابع للتقرير العالمي حول أزمات الغذاء يعد "إدانة لاذعة" لعجز البشرية عن إحراز تقدم نحو القضاء على الجوع وهو الهدف الثاني من "أهداف التنمية المستدامة" للأمم المتحدة.

الامم المتحده الأمن الغذائي