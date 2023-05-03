إلهام شاهين تكشف أهمية مبادرة "هنعيشها صح"

قالت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، إن إشرافها في مجال الواعظات عبر لجان الفتوى ومراكز لم الشمل والمشاكل اليومية التي تعرض عليهم من الجمهور والأسرة المصرية، جعلها تخوض في المشاكل المجتمعية المختلفة .

وأضافت إلهام شاهين خلال لقائها في برنامج صباح الخير يا مصر عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أنها وجدت كل المشاكل التي تتعرض لها الأسرة المصرية ترجع لسبب خلط في بعض المفاهيم أو جهل بالواجبات المقدسة للأسرة أو ضعف في أداء الواجبات التي يجب أن يقوم بها كل فرد.

وأوضحت الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن ما هو حق لي هو واجب على الآخر؛ مشيرة إلى أنه في حالة تأدية كل فرد لدوره ستستقيم الأمور بكل راحة؛ وهذا يؤدي إلى حصول الأشخاص على حقوقهم بدون أن يحرموا منها أو يطلبوها بغض النظر عن محاسبة القانون لكونهم سيفكرون في الحساب الرباني وهذا هو الهدف من مبادرة هنعيشها صح.

كما لفتت الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية إلى أنه في الماضي كان الأفراد يستقون خبراتهم من الأسرة والمدرسة ولكن مع التطور وانشغال الأهل والضغط في المدارس وانتشار المفاهيم الخاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح الأمر صعب بما يتطلب معه وقفة لإعادة نشر المفاهيم الصحيحة عن الحياة الأسرية.