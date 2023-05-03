تعليم الوادي يتصدر الجمهورية بالمركزين الثاني والخامس بمسابقات التربية الاجتماعية

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن حصول قطاع تعليم المحافظة على المركزين الثانى والخامس على مستوى الجمهورية بمسابقات التربية الإجتماعية والتى نفذت بالتنسيق مع توجيه عام التربية الإجتماعية.

وأوضح سيد عطيو أنه نجح كلا من : الطالب أويس محمود خلف ، والطالب بدر الدين محمد غريب من مدرسة الشهداء الإعدادية بالخارجة ، فى الفوز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسابقة الوعى القومى والاجتماعى للمرحلة الإعدادية وسيتم منح الطالبين حوافز مالية فى صورة دفتر توفير شقة المستقبل .

وحصدت الأستاذة اسهام دانيال لقمان مدرسة الأمل الإعدادية بالخارجة المركز الخامس على مستوى الجمهورية بمسابقة الأخصائى الاجتماعى المثالى فى الخدمات الفردية.



وتقدم وكيل تعليم الوادي بخالص التهنئة لإدارة الخارجة التعليمية و للفائزين ، مثمنا مجهودات جميع القائمين على تفعيل المسابقات للجهد المبذول والمتميز للوصول إلى أفضل المراكز على مستوى الجمهورية.