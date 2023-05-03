12 مايو.. إنطلاق ماراثون الاتحاد المصري للتأمين الرابع " معاً لمحاربة السرطان"

ينظم الاتحاد المصري للتأمين الماراثون السنوي الرابع، تحت رعاية كلاً من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك يوم الجمعه الموافق 12/5/2023 بمركز شباب الجزيرة من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تحت عنوان: " معاً لمحاربة السرطان “

وقال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين إن تنظيم الماراثون يأتي كجزء من مساهمات الاتحاد في مجال المسئولية الاجتماعية، كما أنه يستهدف هذا العام الوقاية والتوعية من مرض سرطان الأطفال، وكذا لتشجيع جميع فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة.

وأضاف أن الماراثون سوف يشهد مشاركة خاصة لذوي الهمم وذلك في إطار الاهتمام الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم لمشاركتهم في كافة قطاعات الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة مجانية ومن المتوقع مشاركة ما يقرب من 1500 مشارك هذا العام من كافة الفئات والأعمار بالإضافة للعاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من الكيانات والمؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين المصري، ومحترفي رياضة العدو، كما سيضم الماراثون مجموعة كبيرة ومتعددة من المسابقات الرياضية والفاعليات، والتي تناسب كافة أفراد المجتمع من مختلف القدرات والفئات العمرية.

جدير بالذكر أن تنظيم الاتحاد المصري للتأمين للماراثون في نسخته الرابعة يأتي في ضوء النجاح الذي حققه من قبل في تنظيم هذا الحدث لثلاث مرات خلال الأعوام 2018 و2019 و2022.