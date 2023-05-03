48.2 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال فبراير 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية فبراير 2023 وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.10 مليار دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 4.06 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 48.2٪.

وأشار الجهاز إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 22.2٪ حيـث بلغـت 3.44 مليـار دولار خـلال شهــر فبراير 2023 مقابل 4.42 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمـة صادرات بعض السلع وأهــمها:

(الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 33.3 ٪، أسمدة بنسبة 24.9٪، منتجات البترول بنسبــة 69.1 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.8٪) .

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر فبراير 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 1.0 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 0.1 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 55.5 ٪ ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 534.6 %).

وأوضح الجهاز أنه انخفضت قيمــة الـواردات بنسبــة 34.7 ٪ حيـث بلغـت 5.54 مليار دولار خلال شهــر فبراير 2023 مقابل 8.48 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا: (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 54.9 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 48.6 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 36.1 % ، قمح بنسبة 4.7%).

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: ( منتجات البترول بنسبة 18.1 %، الغاز الطبيعى بنسبة 70.0 %، بترول خام بنسبـة 75.1 ٪، الفحم بأنواعه بنسبة 6.7 % ).