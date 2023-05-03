السوبر المصري.. برنامج الأهلي في الإمارات قبل مواجهة بيراميدز

وضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج الفريق في أبو ظبي قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم الجمعة المقبل على ملعب “محمد بن زايد” في ابوظبي بمباراة السوبر المصري.

وعقد كولر جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في فندق إقامة البعثة بالإمارات، في حضور الجهاز المعاون للتأكيد على العديد من الإجراءات التنظيمية، ووضع برنامج الفريق في اليوم الثاني.

ويتضمن برنامج الفريق تناول اللاعبين وجبة الإفطار في الحادية عشرة صباحًا، على أن يبدأ الفريق في السابعة والنصف من مساء اليوم التحرك إلى ملعب “الكريكت” لخوض المران الذي ينطلق في تمام الثامنة، وذلك عقب تناول اللاعبين وجبة الغداء في الرابعة عصرًا.