إزالة 173 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

من جانبه، واصل اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمشرف على أعمال حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، متابعة تنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات، حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من أعمال إزالة منذ بدء الحملات حتى يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 173 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 145 حالة مبانى على مساحة 27181 مترا مربعا، 28 حالة زراعة على مساحة 3 أفدنة و23 قيراطا و28 سهما.

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