رئيس البورصة يلتقي بالإعلاميين الاقتصاديين في مستهل ورشة عمل عن تحديثات نظام التداول

عقد رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، أمس الثلاثاء، الموافق 2 مايو 2023 لقاءً موسعًا مع عدد كبير من الإعلاميين الاقتصاديين، وذلك في مستهل ورشة عمل نظمتها البورصة المصرية عن التحديثات التي تضمنتها النسخة الجديدة من نظام التداول، والتي تتعلق بطريقة احتساب سعري الإقفال اللحظي واليومي.

وقد تناول اللقاء عدة مواضيع من أهمها التأكيد على استمرار العمل بآلية جلسة مزاد سعر الإقفال وعدم الرجوع عنها، ولكن سيتم تطوير منهجية احتساب سعر الإقفال بما يؤدي إلى تجنب التغيرات الفجائية والحادة وجعله أكثر تعبيرا عن قوى العرض والطلب وذلك للمحافظة على مصالح كل المستثمرين.

كما أوضح الخطوط العريضة لعمليات الرقابة على التداول والأسباب التي قد تدفع إلى إلغاء بعض العمليات استثناء من القاعدة الراسخة بعدم التدخل في آليات السوق، وأكد على التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

وفي إطار من النقاشات الودية أجاب الدكاني عن أسئلة واستفسارات الإعلاميين، كما أعلن عن عدد من الخطوات المهمة لتطوير السوق وتقديم منتجات استثمارية جديدة، من ضمنها قرب تفعيل سوق الكربون وأسواق المشتقات المالية، وأيضا قرب الإعلان عن أسعار الذهب من خلال البورصة المصرية تزامنا مع موافقة هيئة الرقابة المالية على إطلاق أول صندوق استثمار متخصص في الذهب في مصر.