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الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ليفربول يستضيف فولهام وأتلتيكو مدريد يواجه قاديش

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ، على النحو التالي:
*الدورى الإنجليزى الممتاز: 
10:00 ليفربول × فولهام
10:00 مانشستر سيتي × وست هام يونايتد
*الدورى الإسبانى: 
08:30 فالنسيا × فياريال
11:00 أتلتيكو مدريد × قاديش
11:00 خيتافي × سيلتا فيغو
*الدورى الإيطالى:
07:00 أتلانتا × سبيزيا
07:00 يوفنتوس × ليتشي
07:00 ساليرنيتانا × فيورنتينا
07:00 سامبدوريا × تورينو
10:00 هيلاس فيرونا × انتر ميلان 
10:00 لاتسيو × ساسولو
10:00 ميلان × كريمونيزي 
10:00 مونزا × روما
*الدورى المصرى الممتاز: 
10:00 أسوان × المصري البورسعيدي
*نصف نهائى كأس ألمانيا:
09:45 شتوتجارت × آينتراخت فرانكفورت
 

تشاهدون اليوم ليفربول فولهام أتلتيكو مدريد