تشاهدون اليوم.. ليفربول يستضيف فولهام وأتلتيكو مدريد يواجه قاديش

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ، على النحو التالي:

*الدورى الإنجليزى الممتاز:

10:00 ليفربول × فولهام

10:00 مانشستر سيتي × وست هام يونايتد

*الدورى الإسبانى:

08:30 فالنسيا × فياريال

11:00 أتلتيكو مدريد × قاديش

11:00 خيتافي × سيلتا فيغو

*الدورى الإيطالى:

07:00 أتلانتا × سبيزيا

07:00 يوفنتوس × ليتشي

07:00 ساليرنيتانا × فيورنتينا

07:00 سامبدوريا × تورينو

10:00 هيلاس فيرونا × انتر ميلان

10:00 لاتسيو × ساسولو

10:00 ميلان × كريمونيزي

10:00 مونزا × روما

*الدورى المصرى الممتاز:

10:00 أسوان × المصري البورسعيدي

*نصف نهائى كأس ألمانيا:

09:45 شتوتجارت × آينتراخت فرانكفورت

