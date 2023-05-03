تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ، على النحو التالي:
*الدورى الإنجليزى الممتاز:
10:00 ليفربول × فولهام
10:00 مانشستر سيتي × وست هام يونايتد
*الدورى الإسبانى:
08:30 فالنسيا × فياريال
11:00 أتلتيكو مدريد × قاديش
11:00 خيتافي × سيلتا فيغو
*الدورى الإيطالى:
07:00 أتلانتا × سبيزيا
07:00 يوفنتوس × ليتشي
07:00 ساليرنيتانا × فيورنتينا
07:00 سامبدوريا × تورينو
10:00 هيلاس فيرونا × انتر ميلان
10:00 لاتسيو × ساسولو
10:00 ميلان × كريمونيزي
10:00 مونزا × روما
*الدورى المصرى الممتاز:
10:00 أسوان × المصري البورسعيدي
*نصف نهائى كأس ألمانيا:
09:45 شتوتجارت × آينتراخت فرانكفورت
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. ليفربول يستضيف فولهام وأتلتيكو مدريد يواجه قاديش
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ، على النحو التالي:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ، على النحو التالي: