"اتصالات النواب": الحوار الوطني تجربة مصرية حصرية ستكون ملهمة لشعوب العالم

قال النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم ، منعطف تاريخي كبير تشهده الحياة المصرية في كافة المجالات وكافة المحاور وسيكون لة مكتسبات كبيرة تترجم إرادة المصريين في مواجهه التحديات والوصول بالوطن الي بر الأمان في الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الحوار الوطني تجربه مصرية حصرية ستكون ملهمه ونبراس لكل شعوب العالم تترجم عظمة المصريين وريادتهم ، وإرادة رئيس وقائد عظيم لديه ايمان كبير بمسئوليته ورسالته التى برهنت عليها أفعاله الوطنيه .. وكلماته في افطار الأسرة المصريه حينما قال «حوار وطنى مع جميع القوى السياسية دون استثناء حول أولويات المرحلة الراهنة»، «الوطن يتسع للجميع»، «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية» جميعها رسائل تؤكد أننا سنكون أمام حدث جلل سيكون له نتائج عظيمه .

وتابع بدوى ان الحوار الوطني بمحاورة “السياسي والاقتصادي والاجتماعي” وما اندرج تحت هذه المحاور الرئيسية، من 19 لجنة فرعية تشكل أولويات الدولة المصريه في كافة المجالات سيكون لها انفراجه ، بالإستماع الي كل المجتمع المصري ، بالحوار والمناقشة البناءة التي ستحقق مانصبوا إليه جميعاً.

واضاف رئيس اتصالات النواب ، أن الجميع مشارك من مختلف أطياف الشعب المصري تجمعهم جميعاً نوايا صادقه في مواجهه التحديات للعبور الي آفاق جديدة في مصر الجديدة.

