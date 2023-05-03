"صدى الصمت" ضمن عروض نوادي المسرح الإقليمي بالقاهرة

يشهد مسرح قصر ثقافة السلام بفرع ثقافة القاهرة، الجمعة المقبلة، تقديم العرض المسرحي "صدى الصمت" أول عروض نوادي المسرح الإقليمي بالقاهرة هذا الموسم، ضمن فعاليات النشاط المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

العرض تأليف قاسم مطرود، ديكور محمد ديفيد، منفذ إخراج عبدالرحمن أحمد، إخراج محمود جاد، وبطولة علي سعيد، دنيا حجاب، أحمد زكي، جنة حجاب.

وتدور أحداثه عن اثنين من بلدين مختلفين نشبت ما بينهم الحروب وشاء القدر أن يجتمعا فى بلد أعطت لهم حق اللجوء يحاولان التفاهم فيما بينهما وهناك دراما تورج يعلق على الأحداث محاولا شرح معاناة الحرب وفقدان الأسرة والأهل لبعضهم رغم فقدان اللغة.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة القاهرة ضمن النشاط المسرحي بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة لاميس الشرنوبي.