الخارجية الصينية: تعزيز دعم التعاون الاقتصادي مع ميانمار

اتفقت الصين وميانمار على تعميق التعاون في مختلف المجالات من أجل تعزيز التنمية المستمرة للشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأربعاء، أن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني تشين قانج قال خلال اجتماع مع وزير خارجية الاتحاد فى ميانمار ثان سوي إن الصين مستعدة للعمل مع ميانمار لتحقيق الإنجازات المهمة، مضيفا أنها تدعمها وتحترم سيادة ميانمار ووحدة أراضيها، وتدعم ميانمار بقوة في الحفاظ على استقلالها واستقرارها السياسي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار تشين إلى أن الصين مستعدة لتعزيز التواصل مع الوزارات والبلديات المحلية في ميانمار، وتوسيع التعاون في الزراعة والتجارة الحدودية وغيرها من المجالات، مع تعزيز دعم التنمية الاقتصادية لميانمار من خلال التركيز على بناء الممر الاقتصادي بين الصين وميانمار.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، سينفذ الجانب الصيني مشاريعه لتوفير المساعدة في ميانمار لدعم الجانب الميانماري في تحسين معيشة شعبه، مبينا أنه يتعين على الجانبين تعزيز التبادلات الشعبية وتعميق حماية التراث الثقافي والتبادلات الدينية.

بدوره، قال وزير خارجية الأتحاد فى ميانمار ثان سوي إن ميانمار تتمسك بشدة بسياسة صين واحدة وتدعم مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، التي طرحتها الصين، وتدعم الصين بقوة في القضايا المتعلقة بمصالحها الجوهرية، مشيرا إلى أن ميانمار تتطلع قدما إلى العمل مع الصين لتعميق التعاون في مجالات مثل الزراعة والنقل والطاقة والاتصال، والدفع بنشاط بالمشروعات التاريخية ضمن الممر الاقتصادي بين ميانمار والصين وتنفيذ المزيد من مشروعات سبل العيش من أجل صالح الشعبين مضيفا أن ميانمار على استعداد للعمل مع الصين لحماية الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية، وتعزيز الممر الاقتصادي بين الصين وميانمار وبنجلاديش مع الصين وبنجلاديش.