عواصف الربيع تهب على أوكرانيا.. "كييف" تستعد لهجوم مضاد وروسيا تحشد تكتلات عسكرية ضخمة

لا يزال العالم ينتظر بين لحظة وأخرى اندلاع الهجوم الأوكراني الروسي في الربيع، وسط تكهنات من هنا وهناك حول الجهة المسيطرة على هذه الحرب، والتي لديها القدرة على الفوز بحرب الربيع.

وفيما يخص ذلك كشف مسؤولون أوروبيون إلى صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن تحتفظ أوكرانيا بتفاصيل هجومها المضاد في فصل الربيع في محاولة لمنع تسرب معلومات حساسة يمكن أن تضر بمواقفها في ساحة المعركة.

وقال المسؤولون إن نظرائهم الأوكرانيين قد استشهدوا بالتسريب المزعوم للوثائق السرية من الحرس الجوي في ولاية ماساتشوستس جاك تيكسيرا كأحد الأسباب التي تمنع كييف من مشاركة معلومات الهجوم المضاد، بما في ذلك توقيتها وأين وعدد القوات التي يخططون للانتقال إليها.

وتضمنت الوثائق المسروقة معلومات مفصلة عن الحرب في أوكرانيا، مثل موقع قوات كييف ومخزونات الأسلحة وتقديرات الخسائر.

وفي الأيام التي أعقبت التسريب، سارع المسؤولون الأمريكيون إلى طمأنة أوكرانيا وحلفاء آخرين في أوروبا بأنها تضع تدابير حماية لمنع حدوث انتهاك مماثل في المستقبل.

وقال المسؤولون الأوروبيون إنه بينما لا يزال من المحتمل أن تشارك أوكرانيا بعض المعلومات الاستخباراتية الأساسية مع الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى دعمتها بالأسلحة خلال العام الماضي، فإن المسؤولين داخل البلاد يعملون على منع الانتشار الواسع للتفاصيل المتعلقة بالتخطيط لساحة المعركة.

فيما قال مشرع أوكراني وفق صحيفة "بوليتيكو" تحدث مثل غيره بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة مداولات حساسة، إن كبار المسؤولين في كييف أخفوا أيضًا تفاصيل حول الهجوم المضاد عن سياسيين آخرين داخل العاصمة كييف.

كما أكد مسؤول دفاعي أمريكي أنه لم يكن هناك أي تغيير وأن واشنطن وكييف لا تزالان تتمتعان بنفس المستوى من تبادل المعلومات. وتابع المسؤول أنه لا توجد مؤشرات على أن أوكرانيا تحتفظ بأي شيء من الولايات المتحدة.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، عند سؤاله عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تخشى أن يظل الأوكرانيون في الظلام، قال إن الصمت قبل الإطلاق لن يكون مفاجأة.

وقال للصحفيين يوم الاثنين الماضي: "ليس لديهم التزام بإخطارنا أو إخبارنا مسبقا"، مضيفا: "في كثير من الأحيان لدينا بالتأكيد شعور لأننا على تواصل يومي معهم".

وتابع كيربي أن الولايات المتحدة لا تزال تدعم العمليات الأوكرانية بالمعلومات والاستخبارات في الوقت الفعلي. 'ما نركز عليه ليس ما إذا كنا نحصل على نوع من التنبيه. نحن نركز على التأكد من أن لديهم كل ما يحتاجون إليه عندما يكونون على استعداد للذهاب.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي استعرضتها شبكة "سي ان ان" الأمريكية وغيرها من المؤسسات الإخبارية مدى الدفاعات الروسية التي تم بناؤها في أجزاء من جنوب أوكرانيا، وهي عبارة عن طبقات من الخنادق المضادة للدبابات والعوائق وحقول الألغام والخنادق.

وتستمر الدفاعات لمئات الأميال عبر الجبهة الجنوبية لأوكرانيا، حيث من المتوقع أن تركز القوات الأوكرانية هجومها المضاد في الأسابيع المقبلة.

فيما سيكون التحدي بالنسبة للأوكرانيين هو تجاوز أو التغلب على مثل هذه العقبات بسرعة، مما يخلق زخمًا يؤدي إلى انهيار القيادة والسيطرة الروسية.

وتظهر العديد من صور الأقمار الصناعية التي تمت مشاركتها مع شبكة سي ان ان بواسطة Maxar Technologies، خنادق واسعة في منطقة زابورويجيا. وجد تحليل رويترز للصور آلاف المواقع الدفاعية على مساحة شاسعة.

وأظهرت اللقطات أن "مواقع روسيا تتركز في معظمها بالقرب من الخطوط الأمامية في منطقة زابورويجيا الجنوبية الشرقية، في الشرق وعبر الشريط الضيق من الأرض الذي يربط شبه جزيرة القرم ببقية أوكرانيا".

لا مفأجات

وقد أقر المسؤولون الأوكرانيون وفق ما نقلته "سي ان ان" أنه على عكس الهجوم المفاجئ في سبتمبر الماضي على معظم منطقة خاركيف، فقد يفتقرون إلى عنصر المفاجأة في أي هجوم مضاد أكبر.



دور فاجر

فيما كشف موقع صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن الدور الذي ستلعبه قوات مجموعة فاجنر الروسية في الهجوم المحتمل خلال فصل الربيع بأوكرانيا، والتصدي للهجوم الأوكراني المضاد، وهو ما ظهر جليا في الاشتباكات التي تعرضت لها عدة مدن أوكرانية خلال الفترة الماضية وعلى رأسها ماريوبول وباخموت.