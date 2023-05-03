اكتشاف أصغر سرطان جلدي لا يرى بالعين المجردة.. وفريق أمريكي يدخل «جينيس»

في حالة غريبة ونادرة بالولايات المتحدة الأمريكية، توجهت امرأة تدعى كريستي ستاتس لاستشارة الطبيب بسبب وجود بقعة حمراء صغيرة للغاية تحت عينها لا يتجاوز حجمها 0.65 ملم فقط، لتكتشف أنها مصابة بسرطان الجلد، وبرغم أن البقعة الصغيرة غير مرئية للعين البشرية تقريبا، إلا أنها شخصت على أنها ورم ميلانيني، وهو النوع الأكثر فتكا من سرطان الجلد.

ووفقا لما نشر في "سكاي نيوز"، فقد أخبر الأطباء ستاتس أن كتلتها الخبيثة هي أصغر سرطان جلدي يتم اكتشافه على الإطلاق وحصل على رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

قال الدكتور ألكسندر ويتكوفسكي، الأستاذ المساعد في طب الأمراض الجلدية في جامعة أوريغون للصحة والعلوم بالولايات المتحدة، والذي اكتشف السرطان، إن الاكتشاف يعني أنه يمكن علاج سرطان الجلد قبل انتشاره.

وأكد الفريق المشرف على الحالة أن البقعة كانت سرطان الجلد، وتسمى أيضا المرحلة 0 من الورم الميلانيني.

وقال الدكتور ويتكوفسكي، إنه تم اكتشاف سرطان ستاتس قبل أن تتاح له الفرصة للانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم.

كما عبرت ستاتس عن شعورها بالامتنان لاكتشاف الورم مبكرا، وقالت: "أعتقد أنه من الممكن للجميع أن يكونوا محظوظين مثلي بالتكنولوجيا المناسبة".

ويذكر أن الورم الميلانيني يمثل جزءا بسيطا فقط من سرطانات الجلد بشكل عام، إلا أنه يتسبب في الغالبية العظمى من وفيات سرطان الجلد.