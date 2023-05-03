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الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن وهاريس يبدآن حملة جمع التبرعات من أجل الانتخابات الأمريكية

بايدن
بايدن
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يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخابهما العام القادم، مع اقتراب الولايات المتحدة من الموعد النهائي في 1 يونيو لرفع سقف الدين أو التخلف عن السداد، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وقد يأتي جامعو التبرعات في أقرب وقت الأسبوع المقبل، وفقا لـ"رويترز"، مع التخطيط لأحداث أخرى في نيويورك وجورجيا.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي حفل استقبال وعشاء في مدينة نيويورك في 10 مايو لبدء سعيه للحصول على فترة ولاية ثانية، وذلك بعد يوم واحد من اجتماع عالي المخاطر مع قادة الكونجرس لمناقشة رفع حد الاقتراض.

وفي غضون ذلك، ورد أن نائبة الرئيس الأمريكي ستزور ولاية أتلانتا لحضور حملة لجمع التبرعات في 12 مايو، ولحضور حدث للحزب الديمقراطي في الولاية.

وأفادت "رويترز" أن فعاليات الحملة الافتتاحية لبايدن، ستكون تجمعات صغيرة تضم نحو 40 مانحا رئيسيا.

ومن المتوقع أن تدر هذه الأحداث حوالي 2.5 مليون دولار لحملة الرئيس الأمريكي، التي أنفقت بالفعل ما يزيد عن مليون دولار على إعلانات Google وFacebook منذ إعلان بايدن ترشحه لولاية جديدة في 25 أبريل.

الرئيس الأمريكي جو بايدن كامالا هاريس التبرعات