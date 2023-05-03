بايدن وهاريس يبدآن حملة جمع التبرعات من أجل الانتخابات الأمريكية

يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخابهما العام القادم، مع اقتراب الولايات المتحدة من الموعد النهائي في 1 يونيو لرفع سقف الدين أو التخلف عن السداد، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وقد يأتي جامعو التبرعات في أقرب وقت الأسبوع المقبل، وفقا لـ"رويترز"، مع التخطيط لأحداث أخرى في نيويورك وجورجيا.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي حفل استقبال وعشاء في مدينة نيويورك في 10 مايو لبدء سعيه للحصول على فترة ولاية ثانية، وذلك بعد يوم واحد من اجتماع عالي المخاطر مع قادة الكونجرس لمناقشة رفع حد الاقتراض.

وفي غضون ذلك، ورد أن نائبة الرئيس الأمريكي ستزور ولاية أتلانتا لحضور حملة لجمع التبرعات في 12 مايو، ولحضور حدث للحزب الديمقراطي في الولاية.

وأفادت "رويترز" أن فعاليات الحملة الافتتاحية لبايدن، ستكون تجمعات صغيرة تضم نحو 40 مانحا رئيسيا.

ومن المتوقع أن تدر هذه الأحداث حوالي 2.5 مليون دولار لحملة الرئيس الأمريكي، التي أنفقت بالفعل ما يزيد عن مليون دولار على إعلانات Google وFacebook منذ إعلان بايدن ترشحه لولاية جديدة في 25 أبريل.