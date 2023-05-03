جبالي ينعى المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة التشريعية بالشيوخ

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق”.

وتابع رئيس مجلس النواب: "أن الفقيد كان شخصية قضائية وسياسية كبيرة، وأحد رموز العمل البرلماني المخلصين، ونموذجاً يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية: “نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.