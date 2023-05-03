الجمعة.. أول عروض نوادي المسرح الإقليمي بالقاهرة

يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج بفرع ثقافة القاهرة يوم الجمعة القادم الموافق 5 مايو العرض المسرحي "أنشودة الدم" أول عروض نوادي المسرح الإقليمي بالقاهرة هذا الموسم، ضمن فعاليات النشاط المسرحي بالهيئة العامة لقصور برئاسة المخرج هشام عطوة.

العرض تأليف د. مصطفى محمود، إخراج ياسر عماد، وبطولة أدهم الفقي، ياسر عماد، مصطفي عمران، محمد سامح، أحمد مجدي، ايريني، مجدي، رودينا حاتم، عبداللطيف الشناوي، وتدور أحداثه بين جندى من المشاركين في الحرب العالمية الثانية وأصبح بعدها حارس على مقابر العلمين للجنود الإنجليز وبين ضيف يأتى لزيارة المقابر ويبحث عن غرفة للمبيت ويدور بينهما حوار عن الحرب ويمثل الحوار قوة الشر فى الحروب والأبرياء الباحثين عن السلام وحقن الدماء.

جدير بالذكر أن العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة القاهرة ضمن النشاط المسرحي بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الأستاذة لاميس الشرنوبي.