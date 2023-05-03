برلماني: الحوار الوطني يعكس اهتمام الدولة بمشاركة القوى الوطنية في صناعة المستقبل

أكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن انطلاق جلسات الحوار الوطنى، يكشف حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم الملائم للحياة السياسية، وتمكين الأحزاب من العمل فى أجواء مناسبة تحقيقا لمبدأ العدالة لكافة القوى السياسية، للمساهمة فى رؤى النهوض بالدولة المصرية.

وأوضح «عبد القادر»، أن الحوار الوطنى يمثل الضامن الحقيقى لأقصى درجات الشفافية فى معالجة القضايا وتناول الملفات والمشكلات التى تواجه المجتمع، فى العديد من المجالات، لافتا إلى أن الحوار الوطنى يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن الوطن يتسع الجميع تحت مظلة المصلحة العامة لمصر الوطن، والمواطن.

وأشار النائب تامر عبد القادر، إلى أن الحوار الوطنى سيبقى الفرصة الأكبر والتاريخية لجميع القوى الوطنية، والسياسية للمشاركة بفاعلية فى صناعة المستقبل والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وتابع «عبد القادر»: الحوار الوطني يمثل كبرى المكاسب السياسية، لكونه خطوة غير مسبوقة بين مختلف القوى، ولعل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بانعقاد جلسات الحوار الوطنى ومتابعة توصياته، يصبغ أهمية غير مسبوقة بمثل هذا الحوار، باعتباره أهم منصة حوارية تعتمد على الشفافية والمبادئ الوطنية.

وتابع «عبد القادر»: انعقاد جلسات الحوار الوطنى فى ظل هذه الظروف العصيبة، يعكس أهميته خاصة وأنه سيتطرق لمناقشة القضايا المهمة، بالإضافة إلى هموم الشعب المصري وأولويات المرحلة المقبلة .

ولفت النائب تامر عبد القادر، إلى أن المجتمع ينتظر بشغف نتائج الحوار الوطني، ويعلق عليه الكثير من الآمال، لصياغة روشتة تكتب العبور الآمن للوطن من الأزمات الاقتصادية التى تحيط بالعالم وفي القلب مصر من كل حدب.

ووصف النائب تامر عبد القادر، التعاون بين كافة مؤسسات الدولة، والقوى السياسية، لإنجاح هذا الحوار، بـ«المثمر»، كاشفا أن الحوار الوطنى يستهدف الاستفادة بالآراء المتاحة، والاستماع لكافة الرؤى من داخل أو خارج لجنة الحوار، وصولا لأفضل السبل التى تساعد على عبور الأزمات المتلاحقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .