وكيل "زراعة الغربية" يتابع انتظام عملية توريد القمح

قام الدكتور خالد على أبوشادى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، صباح اليوم الأربعاء، بجولة مرورية على الصوامع والشون والمواقع التخزينية، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة بمتابعة توريد القمح موسم ٢٠٢٣م.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تمت زيارة شونة الريان، وصوامع العاشر، والصوامع الإماراتية بمركز طنطا.

وأفاد أبوشادى، بأن التوريد هذا العام يعد أضعاف العام الماضي، حيث تم توريد ٣٦٤٠٢ طن حتى الآن ، ما يدل هذا على وعي المزارع المصري وإدراكه. بأهمية توريد محصول القمح باعتبارة سلعة استراتيجية ، وإن عملية التوريد تتم بصورة منتظمة في المراكز والقرى، وأن هناك لجان مشكلة في كل موقع مكونة من ( الزراعة - التموين - هيئة سلامة الغذاء - القباني - آمين العهدة)

واشارإلى طريقة السداد فاكد انه يتم الوزن والفرز لتحديد الدرجة والقيمة المستحقة للصرف.

ولوحظ وجود عدد من السيارات المحملة بالقمح المحلي موسم ٢٠٢٣م أمام وداخل الشون والصوامع وتم متابعة عمليات الاستلام والفرز بصورة طبيعة و لا توجد مخالفات، كما تم متابعة الحصاد والدراس الموجودة بزمام الجمعيات.

وأكد أبوشادى، أن هذا واجب قومى ووطنى فيجب على الجميع تلبية نداء الوطن ورافقة خلال الجوله م/ محمد قنونة مدير إدارة التوجيه التعاونى م/وليد ابوسرية مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى.