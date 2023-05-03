تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 695 شاحنة و83 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 329 شاحنة و56 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 366 شاحنة و27 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس فيما شهد الميناء بالأمس وصول السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينتين أمل ودليلة، كما تم تداول 2450 طن بضائع عامة ومتنوعة و230 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين ايلة وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2050 راكبا بموانيها.

