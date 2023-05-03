وصول السباح الإيطالي فلافيو إلى القاهرة لمواجهة محمد الحسيني.. صور

وصل السباح العالمي الإيطالي الدون سندرومي فلافيو لوكي، إلى القاهرة، منذ قليل، المشاركة في مسابقة الفرعون المصري محمد الحسيني عابر المانش، وقيصر روما المقرر أن تنطلق يوم الجمعة المقبل.

أعلن السباح المصري الملقب بـ"عابر المانش" محمد الحسيني، عن مواجهة السباح الإيطالي فلافيو لوكي، يوم الجمعة المقبل ضمن ملتقى التحدي.

ووجه السباح والبطل محمد الحسينى رسالة قبل ملتقى أبطال التحدي قال فيها: انتظرك بشغف صديقى فلافيو فى مصر .. الرياضة تربية نفوس وليس جمع كؤوس فهى تجمع الشعوب سويا نحب بعض ونخاف على بعضنا البعض وسنتنافس سويا فى حب مصر وإيطاليا بأخلاق الفرسان

يأتي ملتقى أبطال التحدي بتنسيق من جمعية بناة الوطن برئاسة المستشار أحمد فتحي، التى تولت التنسيق والسعى لتنظيم فاعلية وحدث هام يجمع السباحين الدوليين المصري ونظيره الإيطالي تحت اسم "ملتقى أبطال التحدى" بعنوان "الفرعون المصري وقيصر روما" تحت رعاية لوزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة والقنصلية الإيطالية بالإسكندرية، للتأكيد على أن مصر وإيطاليا تربطهما علاقات وطيدة وترابط قوى.

كما يعتبر الحدث لقاء للحضارات من بوابة الرياضة كوسيلة للحب والتعارف والصداقة بين الشعوب، وخصوصا أن هذا الحدث الأول من نوعه.



