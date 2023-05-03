البنك المركزي: صافي التدفقات الاستثمارية يرتفع إلى 5.7 مليار دولار

الأربعاء 03/مايو/2023 - 10:57 ص

كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي التدفق للداحل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا نحو 5.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر مقابل 3.3 مليار في الفترة نفسها من عام 2021.

وأضاف البنك المركزي فى تقرير ميزان المدفوعات أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية تصاعدت لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 6.6 مليار دولار مقابل نحو 4.4 مليار في فترتي المقارنة.

وأرجع المركزي ذلك إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال كيانات قائمة لتسجل 2.2 مليار مقابل نحو مليار دولار.

وأسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول (الفترة يوليو/ديسمبر) من السنة المالية 2022/2023 عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار.

وكشف البنك المركزي عن تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.