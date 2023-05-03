برلماني: الحوار الوطني يرسم مستقبل الوطن ويخدم الجمهورية الجديدة

قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والاجتماعية، يعتبر بداية لتنفيذ خارطة الطريق لتدشين مرحلة من جديدة من عمر الوطن.

وأضاف النائب عمرو هندي، في تصريحات له اليوم، أن الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني اليوم الأربعاء تعكس جديته في العمل على رسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة التي نسعى إليها، لافتا أن الحوار الوطني مكسب سياسي كبير للدولة المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن تكون مخرجات وتوصيات الحوار الوطني واقعية وقابلة للتنفيذ، لاسيما وأن الحوار يأتي في ظل ظروف وتحديات عالمية وهو ما يزيد من حجم الآمال والطموحات المعقودة عليه وعلى قدرته في معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه المجتمع المصري.

وتابع: الحوار الوطني نجح في وضع قضايا تهم المواطن وتصب في مصلحة الدولة المصرية، كما أنه حدد ملفات في غاية الأهمية، معقبا:" الجميع يعقد آماله على الحوار الوطني للخروج بتوصيات تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".