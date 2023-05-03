وكيل "تعليم الوادي" يتابع العمل في تصنيع 150 صندوقا معدنيا لامتحانات الثانوية والدبلومات

تابع سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية، أعمال تصنيع الصناديق المعدنية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى 2022_2023 م.

وأوضح سيد عطية، أنه يجرى تصنيع 150 صندوقا بمقر ورش التصنيع بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية وفق المواصفات والجودة المطلوبة من خلال مشروع رأس المال الدائم بالمدارس الصناعية بالتعليم الفني.

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات المتبعة لتأمين أعمال الامتحانات.

وشدد سيد عطية على ضرورة الانتهاء من أعمال التصنيع بالمواعيد المحددة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.