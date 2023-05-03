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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. 

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان صحفي، بأن المُستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وقرب أبوابه. 

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل" منذ المجزرة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994. 

المستوطنين الإسرائيليين الأقصى فلسطين