"المصرية للاتصالات" توفر وحدات متنقلة بموقف كركر بأسوان لخدمة الوافدين من السودان

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE عن توفير ثلاث وحدات متنقلة بموقف كركر بأسوان لتقديم جميع خدمات الاتصالات للوافدين من السودان؛ وذلك لتيسير حصولهم على خدمات الاتصالات وتمكينهم من التواصل مع ذويهم في السودان في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتقوم هذه الوحدات بتوفير خدمات الاتصالات طوال الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل يضم عددا كبيرا من مقدمي خدمة العملاء.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن إتاحة مكالمات مجانية من أي تليفون أرضي أو أي هاتف محمول، إلى أي تليفون أرضي أو هاتف محمول في السودان الشقيق بداية من الثامن والعشرين من أبريل ولمدة أسبوع كامل.، وذلك تحت شعار "اطمن على أهلك وحبايبك في السودان".

وقال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات WE إن الشركة لا تدخر جهدا في القيام بدورها في تحقيق التواصل بين المواطنين في مصر والسودان في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أن توفير وحدات الخدمة المتنقلة بموقف كركر بأسوان يهدف إلى تمكين الوافدين من السودان من الحصول على خدمات الاتصالات بسهولة وبأسعار مخفضة.

وقد نجحت الشركة حتى الآن في تقديم خدمات الاتصالات للعديد من المواطنين السودانيين، متعهدة بمواصلة جهودها في دعم المواطنين السودانيين والوافدين بكافة السبل المتاحة لإبقائهم على تواصل مستمر مع أهلهم وذويهم.



