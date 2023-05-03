غدا.. فرقة الإنشاد الديني في ضيافة مسرح الجمهورية

تحيى فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، حفلا فنيا جديدا، وذلك في الثامنة والنصف مساء غد الخميس، على خشبة مسرح الجمهورية، التابع لدار الأوبرا المصرية.

تقدم الفرقة مجموعة من الأعمال الغنائية الروحانية منها: "نور نور"، و"كم ناشد المختار" لـ عبد العظيم محمد، و"علشانك يا نبينا" لـ محمد فوزي، و"مدد مدد" لـ عبد العظيم عبدالحق، وإبتهال من التراث الصوفي، وقل ادعو الله لـ كمال الطويل، و"يا منى عيني"، و"نور عرش الله" لـ أحمد عبد الله، و"مدد يا نبي" لـ محمد الكحلاوي، و"صلو يا أهل الكمال" للشيخ محمد عبد الله، و"يا رسول الإنسانية" لـ محمد الموجي، و"المقبولة" لـ سامى الحفناوي، و"إلهي ما أعظمك" لـ رياض السنباطي، و"أسماء الله الحسني" لسيد مكاوي وغيرها، أداء المطربين آيات فاروق، ومحمد البحيري، ومحمد حسين، وإبراهيم فاروق، وهبة عادل، ووائل سراج، وفارس عبد العال، ومحمد عبد التواب.

تأسست فرقة الإنشاد الدينى على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، كما شاركت فى إحياء المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة، والإسكندرية، ودمنهور.