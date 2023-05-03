رئيس الشيوخ ينعى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ النائب المستشار عبد الله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق والذي وافته المنية اليوم.

وأكد مجلس الشيوخ فقد قامة كبيرة وشخصية ثرية بعلمها وخبراتها وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنه يشعر بعميق الأسى والحزن على الفقيد الراحل صاحب النشاط البارز والهمة العالية والخبرات القانونية والتشريعية والتى لمسها الجميع خلال فترة رئاسته للّجنة وما قدمه من عمل وجهد يعكس مدى إخلاصه وحبه لبلده بكافة المناصب التي تولاها.

ودعا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

