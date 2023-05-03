نقيب البيطريين: زيادة المعاشات بنسبة 35% الأعلى فى تاريخ اتحاد المهن الطبية

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن زيادة معاشات الاتحاد بقيمة 350 جنيها دفعة واحدة، بنسبة حوالى 35% هى الزيادة الأعلى فى تاريخ الاتحاد، مشيرا إلى أن تلك هى الزيادة الثانية خلال الدورة النقابية الحالية، حيث كانت قيمتها 900 جنيه وتم اتخاذ قرار بزيادتها إلى 1000 جنيه، بنسبة حوالى 25%، ثم صدر القرار الأخير بزيادتها لتُصبح قيمة المعاش الإجمالية 1350 جنيها شهريا، وتصرف كل 3 أشهر بإجمالى 4050 جنيها، اعتبارا من الصرفية المقبلة.

وأوضح سليم، أنه كان قد تقدم بطلب للدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، للموافقة على زيادة المعاشات إلى 1400 جنيه بدلا من 1000 جنيه، إلا أنه بعد مناقشات مجلس الاتحاد للدراسات الإكتوارية تم الاتفاق على أن يتم الزيادة فقط بقيمة 350 جنيها، مؤكدا أن الزيادة حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.