صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.6 % ليصل إلى 17,404.09 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.23 % ليصل إلى مستوى 2,989.91 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4,540.98 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.59%، ليصل إلى مستوى 3,069.79 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.62 % ليصل إلى مستوى 20,822.94 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.51%، وصولا إلى 7,234.15 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.84%، وصولا إلى مستوى 2,830.08 نقطة.