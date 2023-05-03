برلماني: قرارات الرئيس لدعم الطبقة العاملة جاءت في توقيت مناسب لدفع عجلة الإنتاج

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان بالقرارات المهمة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفاليه عيد العمال وفى مقدمتها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها فى حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه والبدء فى تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.

اضافة الى اصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

كما أشاد "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم الأربعاء بتوجيه الرئيس السيسى لكافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا وهى 5% لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، واستمرار العمل على تنمية مهارتهم ودمجهم فى سوق العمل مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ هذه التكليفات والقرارات الرئاسية.

وقال المهندس أمين مسعود إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، أثلجت صدور كافة عمال مصر، وعكست حرص الرئيس على توفير الحماية اللازمة لكل فئات المجتمع المصري وفى مقدمتهم عمال مصر الشرفاء من خلال الوقوف على مشكلاتهم وتقديم الحلول اللازمة، مع توفير قدر كبير من الدعم والرعاية التى تمكنهم من أداء دورهم فى خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة. مؤكداً عمال مصر هم أحد ركائز التنمية والنهضة التى تستهدفها الدولة.

وأوضح المهندس أمين مسعود أن هذه القرارات الرئاسية جاءت فى توقيت مناسب لتخفيف الاعباء المعيشية عن الطبقة العاملة ولدفع عجلة الإنتاج التى هى أمل مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية . مؤكداً أن تكليف الرئيس السيسى للحكومة بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه، سيساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل عمال مصر، خاصة أنه جاء متسقا مع إعلان الرئيس إصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل وهو ما يوفر قدرا كبيرا من الحماية للعمالة غير المنتظمة.

