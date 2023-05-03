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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مبعوث مجلس السيادة: نتوقع من الدول العربية أن تكون حريصة على أمن السودان

مبعوث رئيس مجلس السيادة
مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني
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قال السفير دفع الله الحاج علي، مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني، إننا نتوقع من كل الدول العربية الشقيقة أن تكون حريصة على أمن واستقرار السودان ورفاهية المواطن السوداني.

وأضاف خلال لقاء خاص بثته فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، «نثق في أنهم جميعا سينخرطون معنا في هذا الاتجاه، ويفرقون بين الشرعية التي تمثلها القوات المسلحة وبين من يتمرد كمثل هذه الميليشيا التي أحدثت دمارا وانقلبت على القوات المسلحة السودانية بغرض الاستيلاء على الحكم».

وتابع «التقيت بالأخ سامح شكري وزير الخارجية وتحدثنا بعمق وصراحة من منطلق الإخاء الذي يجمع بيننا كدولتين ربطت بيننا أواصر قوية وأبدى استعداد مصر الشقيقة للوقوف مع السودان في هذه المحنة بما يحافظ على استقرار وأمن السودان، قناعة من مصر وكل قادتها وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه إذا ما تعرض السودان إلى أي مساعي من أي طرف لتفكيكه سيتضرر جميع الإقليم ومصر.

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