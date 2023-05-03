أسعار الذهب في بداية تداولات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

تراجعت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023، في أسواق ومحلات الصاغة المصرية ، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، على الرغم من ارتفاعه عالميا متجاوزا مستوى الـ 2000 دولار للأوقية.

يأتي ذلك قبل ساعات من صدور قرار متوقع من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المجتمع حاليا بشأن سعر الفائدة حيث يصدر قراره المرتقب في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وفي ختام أمس الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.6% أو 31.10 دولار لتصل إلى 2023.30 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ منتصف أبريل.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب المحلية اليوم، وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى بيع 2,620 شراء 2,640.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى بيع 2,994 شراء 3,017.

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة بيع 2,246 شراء 2,263.

ووصل سعر الذهب عيار 14 عند مستوى 1760 جنيهًا للبيع، بينما سجل نحو 1746.75 جنيه للشراء.

وحقق سعر الذهب عيار 12 نحو 1508.5 جنيه للبيع، بينما سجل نحو 1497.25 جنيه للشراء.

كما وصل سعر الذهب عيار 9 عند مستوى 1131.5 جنيه للبيع، بينما سجل نحو 1122.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ويزن حوالي 8 جرامات 93122 جنيه للشراء ، و21120 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الأونصة عالميا و تزن حوالي 31 جراما من الذهب نحو 2016 دولارا للبيع، بينما سجلت نحو 2015 دولارا للشراء.

فيما وصل سعر كيلو الذهب الي 3017143 جنيه للشراء.

وتتجه أنظار المصريين حاليا إلى شراء السبائك الذهبية كوسيلة للاستثمار الآمن مما تسبب في ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وتقدم (البوابة نيوز) لمتابعيها اسعار سبائك الذهب بمختلف أوزانها حيث سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام قد وصل إلى 6.560 جنيه.

وسعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام قد وصل إلى 13.150 جنيه.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 26.300 جنيه.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 15 جرام 39.450 جنيه.

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام إلى 52.600 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 25 جرام وصل إلى 65.750 جنيه.

جاء سعر سبيكة الذهب وزن 31 جرام مسجلا 81.530 جنيه.

و سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام قد وصل إلى 131.500 جنيه.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 263.000 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام سجل 1.315.000جنيه.

فيما وصل سعر سبيكة الذهب وزن 1000 جرام إلى 2.630.000 جنيه

و يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعا جديدا خلال الفترة الحالية نتيجة لارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر الذهب عالميا وزيادة الطلب عليه، ومن المتوقع زيادة في عيار 21 خلال الفترة المقبلة بنحو 300 جنيه.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، سجلت عقود الفضة الفورية ارتفاعا بنحو 0.88% واستقرت قرب 25.21 دولارا، وأيضا ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 0.07% وسجلت نحو 1،056.53 دولارا، في حين، هبطت أسعار البلاديوم بنحو 1.22% ووصلت إلى 1،441.43 دولارا.