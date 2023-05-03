حبس المتهمين بخطف طفل وقتله بعد رفض والده دفع الفدية بمدينة نصر

قررت نيابة بمدينة نصر حبس المتهمين بخطف طفل 10 سنوات والتخلص منه خنقا بعد رفض والده دفع الفديه وذلك داخل محل سكنهم بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لطفل بإحدى العمارات السكنية بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طفل يدعى "صديق" عمره 10 سنوات مقتول خنقًا وعلى جسده آثار تعذيب.

وبإجراء التحريات تبين أن الطفل حافظ للقرآن الكريم وهو الولد الوحيد لأبويه على 4 بنات، وتم خطفه منذ يومين عن طريق شخصين من جيرانه لطلب فدية من والده لعلمهما بثرائه وامتلاكه محل سوبر ماركت، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.