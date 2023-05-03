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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يفجر منزل شهيد فلسطيني غرب الضفة الغربية

تفجير المنزل
تفجير المنزل
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أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على القيام بتفجير منزل عائلة الشهيد محمد صوف من قرية حارس، غرب سلفيت، بشمال غرب الضفة الغربية.

وذكر رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة أن المنزل المستهدف مكون من ثلاثة طوابق تبلغ مساحة كل واحد منها 100 متر مربع، وهو قيد الإنشاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

بدوره، أكد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، أن هدم منازل عائلات الشهداء يأتي في إطار العقاب الجماعي، الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق شعبنا، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها وحماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال وجرائمه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بنحو 50 آلية عسكرية، واعتدت على ذوي الشهيد صوف، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 15 نوفمبر المنصرم، شمال غرب سلفيت.

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