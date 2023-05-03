بلينكن: اتفاقية وقف الأعمال العدائية جلبت السلام إلى إثيوبيا بفضل الاتحاد الإفريقي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن اتفاقية وقف الأعمال العدائية جلبت السلام إلى شمال إثيوبيا بفضل قيادة الاتحاد الإفريقي.

وأضاف بلينكن في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) احتفالا بمرور ستة أشهر على الاتفاقية: "نحيي الطرفين ونشجعهما على الالتزام بالتنفيذ الكامل للاتفاقية".

وقال بيان على وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاقية تم التوصل إليها بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيجراي الشعبية في بريتوريا في 2 نوفمبر 2022 والتي أنهت عامين من الصراع في شمال إثيوبيا وبدأت عملية السلام والانتعاش التي لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وأكد أن نجاح هذه العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة بصفة مراقب، هو تكريم لجهود الاتحاد ولقيادة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.