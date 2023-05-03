بعد قليل.. انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني بمشاركة القوى السياسية والشخصيات العامة

الأربعاء 03/مايو/2023 - 08:54 ص

تنطلق بعد قليل مناقشات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الأحزاب ومختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وتستهدف جلسات الحوار الوطني التي يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، مناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

كما تركز أهداف الحوار الوطني على أولويات العمل الوطني، وبعد مرور عام ويومين على الدعوة إلى الحوار الوطني، حيث كانت الدعوة يوم 26 أبريل 2022، يستعد الحوار لعقد جلساته.