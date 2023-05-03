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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بعد قليل.. انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني بمشاركة القوى السياسية والشخصيات العامة

البوابة نيوز
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تنطلق بعد قليل مناقشات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الأحزاب ومختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وتستهدف جلسات الحوار الوطني التي يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، مناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

كما تركز أهداف الحوار الوطني على أولويات العمل الوطني، وبعد مرور عام ويومين على الدعوة إلى الحوار الوطني، حيث كانت الدعوة يوم 26 أبريل 2022، يستعد الحوار لعقد جلساته.